Hallenmasters-Serie im Saarland : Manche sind heiß auf die Halle, andere nicht

Die Sportfreunde Köllerbach gewannen 2020 das bislang letzte Hallenmasters des Saarländischen Fußballverbandes. In diesem Winter soll es wieder eines geben – und die Köllerbacher wollen wieder mit dabei sein. „Unsere Jungs sind alle fußballverrückt“, erklärt Sportvorstand Bernd Gillet. Foto: Thomas Wieck

Saarbrücken Der Saarländische Fußballverband (SFV) plant in diesem Winter wieder ein Masters mit zugehöriger Qualifikations-Serie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

An diesem Donnerstag um 19.30 Uhr hat der Saarländische Fußballverband (SFV) seine Vereine zum virtuellen „Hallenfußballkongress“ eingeladen. Dabei will der Verband vor allem die Turnierveranstalter bei Fragen bezüglich der Durchführung von Turnieren in diesem Winter ansprechen. Denn am 6. Februar 2022 wird das Volksbanken-Masters in der Saarbrücker Saarlandhalle nach einjähriger Corona-Zwangspause wieder durchgeführt. Dies gab der SFV vor wenigen Wochen bekannt (wir berichteten). Die acht Teilnehmer am größten Winter-Event im Saarfußball werden wie gewohnt in der vorgeschalteten Qualifikations-Serie vom 3. Dezember dieses Jahres bis zum 23. Januar 2022 ermittelt.

Für den SFV kam dabei die jüngste Corona-Verordnung der Landesregierung wie gerufen. Diese sieht ein Ende der Beschränkung von Zuschauer-Kapazitäten bei Sportveranstaltungen vor. „Wir gehen jetzt davon aus, dass die Vereine für ihre Turniere eine Vollauslastung von den Kommunen genehmigt bekommen“, sagt der Spielausschuss-Vorsitzende des SFV, Josef Kreis. Bei Beschränkungen der Besucherzahlen wäre die Durchführung eines Hallenturnieres für Veranstalter zum wirtschaftlichen Risiko geworden.

Allerdings befürchten einige Vereine auch ein gesundheitliches Risiko durch das Spiel in der Halle. Schon jetzt klagen nahezu alle Clubs nach der langen Unterbrechung des Spielbetriebs vor dem Start in diese Saison über mehr verletzte Akteure als üblich. Was dazu führt, dass einige das Risiko der Zusatzbelastung in der Halle nicht eingehen wollen.

Oberligist FC Hertha Wiesbach, der 2020 im Finale des Masters stand (3:4 nach Verlängerung gegen die SF Köllerbach), hat bereits bekanntgegeben, dass er diesen Winter kein Qualifikations-Turnier veranstaltet – und auch nicht in der Halle aufs Feld gehen wird. „Wir haben jetzt schon in beiden Mannschaften große Verletzungssorgen und wollen diese Lage nicht weiter verschlimmern“, heißt es hierzu in einer Mitteilung der Hertha. Unter anderem fehlen den Gelb-Schwarzen Top-Torjäger Nico Wiltz (Innenbandriss im Knie) und Offensivspieler Djibril Diallo (Kreuzbandriss). Hinzu kommt die hohe Belastung in der Oberliga, wo der Club 22 Ligaspiele in drei Monaten bestreitet.

Ähnlich wie bei der Hertha sieht man es bei Saarlandligist Borussia Neunkirchen. Der Traditionsclub wird ebenfalls nicht in der Halle antreten. „Wir haben uns aufgrund der Belastung und der verletzten Spieler, die wir schon haben, dagegen entschieden“, erläutert Borussen-Trainer Björn Klos.

Andere Vereine haben dagegen „Bock“ auf den Budenzauber. „Ich spiele gerne in der Halle, und wir haben viele vor allem junge Spieler im Kader, die das auch wollen“, sagt Sebastian Kleer, Trainer beim Oberligisten FV Eppelborn. „Dazu veranstalten wir auch ein eigenes Turnier, das wichtig für uns ist.“ Auch die SF Köllerbach, die das Masters 2020 gewannen, wollen beim Budenzauber mitwirken. „Unsere Jungs sind alle fußballverrückt. Die wollen in die Halle, weil sie nicht drei Monate gar keinen Fußball spielen wollen“, erklärt Sportvorstand Bernd Gillet.

Bis zum 15. Oktober können Vereine ein Masters-Qualifikationsturnier beim SFV anmelden. Stand Dienstag haben dies 16 Clubs getan. In der Qualifikations-Serie 2019/20 gab es 46 Turniere. Dass es wieder ähnlich viele werden, glaubt Kreis nicht. „Ich hoffe, dass wir bei 30 bis 35 landen werden“, erläutert der Funktionär. Dass die Mehrheit der bisherigen Veranstalter – auch aus wirtschaftlichen Gründen – wieder ein Turnier meldet, ist zu erwarten. Spannender dürfte die Frage sein, ob sie ihre Teilnehmerfelder gefüllt bekommen. Hier hatten schon vor Corona einige Clubs Probleme.