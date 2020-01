Saarbrücken Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag in Saarbrücken wird der neue Aufsichtsrat gewählt. Auch LSVS-Chef Zöhler kandidiert.

Grundsätzlich kann sich am Sonntag jeder Interessierte in den Aufsichtsrat wählen lassen, der – wie im LSVS-Gesetz gefordert – „einen ökonomischen und sportfachlichen Hintergrund“ aufweisen kann. Bis Dienstag sollen rund ein Dutzend Männer und Frauen ihre Bereitschaft, in diesem Gremium mitzuarbeiten, bekundet haben. Zu ihnen zählen der derzeitige LSVS-Vizepräsident Bodo Wilhelmi (Ringen) und der ehemalige Badminton-Boss Frank Liedke ebenso wie Zöhler. „Ich habe den 13-Millionen-Euro-Kredit für den LSVS persönlich unterschrieben, darum möchte ich auch an den Weichenstellungen für die Zukunft mitarbeiten. Ich denke, das ist nachvollziehbar“, sagt der Präsident, der allerdings nicht Vorsitzender des Aufsichtsrates werden möchte: „Ich bewerbe mich ja bekanntermaßen als Präsident des Saarländischen Fußballverbandes. Dem Fußball soll künftig meine ganze Aufmerksamkeit gelten. Der Vorsitzende des neuen Aufsichtsrats des LSVS wird künftig den Titel Präsident führen und zahlreiche repräsentative Termine wahrnehmen müssen. Das werde ich nicht leisten können.“