Kostenpflichtiger Inhalt: Analyse zum LSVS und dem Saarsport : Neuanfang braucht dringend neue Gesichter

Der auch mit öffentlichen Geldern erkaufte Erfolg des 1. FC Saarbrücken um Nationalspieler Patrick Franziska (rechts) steht für die Sportpolitik des Landessportverbandes in den vergangenen Jahren. Der FCS wurde am vergangenen Sonntag erstmals deutscher Mannschaftsmeister. Foto: dpa/Benjamin Lau

Saarbrücken Die Besetzung der neuen Vorstands-Ämter beim Landessportverband (LSVS) steht kurz bevor. Die Herausforderung ist gewaltig.

Die Zukunft entscheidet sich jetzt. Seit dem Bekanntwerden des Finanzskandals am 15. Dezember 2017 war der Landessportverband für das Saarland (LSVS) ein Gefangener seiner Vergangenheit. Die Aufarbeitung von Misswirtschaft, Großmannssucht und Wegsehen fraß über Jahre jegliche Energie, das mühsam ausgehandelte Sanierungskonzept überzeugte wegen seiner weitreichenden Einschnitte längst nicht alle Verantwortungsträger im Saarsport. Und der Spitzensport selbst und die so wichtige Talentförderung, sie erlahmten geradezu – gefesselt von finanziellen Zwängen und torpediert von fortwährenden Grabenkämpfen zwischen Kritikern und Befürwortern der LSVS-Leitung um Sanierer Michael Blank, LSVS-Präsident Adrian Zöhler und Hauptgeschäftsführerin Karin Becker.

Nun stehen alle Zeichen erstmals ernsthaft auf Neuanfang. Der neu gewählte Aufsichtsrat um Chef Heinz König und Stellvertreterin Margit Jungmann hat die Bewerbungsgespräche mit den Kandidaten für die beiden neuen hauptamtlichen Geschäftsführer-Posten Sport und Finanzen geführt. Auch wenn bis auf die Ausschreibung keinerlei Infos an die Öffentlichkeit gedrungen sind: Die Ernennung des neuen Führungs-Duos des LSVS wird alsbald erwartet – und die Hoffnungen und Erwartungen an diese zwei Personen könnten kaum größer sein.

Das Sanierungskonzept hat den LSVS auf dramatische Weise zusammengeschrumpft. Die neue Struktur des LSVS mit der vielfach diskutierten Abschaffung der Geschäftsstellen der Fachverbände wird zwar nach außen als Erfolg gefeiert, funktioniert aber noch lange nicht so, wie es gerne verkauft wird. Die Sportlermensa, einst das Herz der Hermann-Neuberger-Sportschule, hat als zentrale Anlaufstelle, als Treffpunkt des Saarsports ausgedient. Viele Sportfachverbände und Sportvereine müssen sich ob geringerer Zuschüsse neu aufstellen, was nicht ohne schmerzhafte Einschnitte vonstatten geht. Höhere Beiträge, weniger Maßnahmen, geringere Leistung – ein Teufelskreis.

Der neue Geschäftsführer Finanzen wird keine leichte Aufgabe haben. Es herrscht trotz einiger in die Wege geleiteter Maßnahmen, wie etwa die Sanierung des Hauses der Athleten, ein enormer Investitionsstau in der Infrastruktur der Sportschule. Bei allen Sparzwängen sollte aber ein Verständnis für die Sportler, eine gewisse Sensibilität für den Sport vorhanden sein – was Sanierer Blank und Geschäftsführerin Becker in den vergangenen Monaten nicht selten zum Vorwurf gemacht wurde.

Aufsichtsrats-Chef König hat die Messlatte für den neuen Finanz-Chef hochgelegt. „Es gibt natürlich den Sportbereich, aber es gibt Immobilien, Dienstleistungen, Gastronomie- und Hotelbereiche sowie das dazugehörige Personal. Hier brauchen wir neue Ideen zur Verbesserung der Einnahmeseite. Und das darf nicht nur eine Gebührenerhöhung sein“, sagte er. So gesehen ist ein unbelasteter Blick eines externen Experten unerlässlich.

Noch viel mehr gilt das für den neuen Verantwortlichen für den Bereich Sport. Der LSVS muss zwingend definieren, wofür er steht, was er sportlich erreichen will und kann. Und Kern der Überlegungen muss die Zukunft des Olympiastützpunktes (OSP) Rheinland-Pfalz/Saarland sein, der unter der (Nicht-)Leitung von Steffen Oberst mehr oder weniger führungslos vor sich hindümpelt. Selbst der saarländische Sportminister Klaus Bouillon (CDU) sprach in der Vergangenheit offen über eine Neubesetzung dieses Postens, brachte sogar den Namen Boris Obergföll (früher Henry) ins Gespräch, passiert ist jedoch nie etwas.

Unter dem Dach des OSP sind die Bundesstützpunkte Leichtathletik, Triathlon, Badminton, Rudern und Ringen vereint – mit dem eigentlichen Ziel, so viele Sportler wie möglich zu Olympischen Spielen zu bringen, bestenfalls sogar in die Medaillenränge. Nur: Kann und muss letzteres wirklich der Anspruch des LSVS sein? Mit der Goldmedaille 2008 in Peking für den damals noch unbedarften Jan Frodeno, mittlerweile eine weltweite Ikone seiner Sportart Triathlon, ist diese Erwartungshaltung gewachsen. Und sie konnte – wenn überhaupt – nur erfüllt werden mit Geld. Geld, das in die Verpflichtung externer Sportler investiert wurde.

Die aktuellen Vertreter dieser Sportpolitik sind Schwimmer Christoph Fildebrandt, Olympia-Teilnehmer 2012 und 2016, und Tischtennis-Profi Patrick Franziska, der seit 2016 für den 1. FC Saarbrücken spielt und dank der Generation mit Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov als Medaillenkandidat im olympischen Teamwettbewerb gilt. Franziskas Gehalt, nicht unwesentlich über Kanäle des Landessportverbandes finanziert (der sogenannte „Saartoto-Verstärkungsfonds“), war immer wieder öffentlich diskutierter Teil des LSVS-Skandals.

Muss und will sich der Saarsport Olympiamedaillen auch in Zukunft erkaufen? Über diese strategische Ausrichtung, also die Verpflichtung externer Sportler, die ohne den LSVS und die finanziell potente Tochter Saartoto nicht möglich ist, lässt sich freilich streiten. Medaillengarant hin, Vorbild für hiesige Sportler her – die Förderung der Talente im eigenen Land sollte davon unberührt bleiben und immer im Fokus stehen. Aber genau hier liegen die größten Baustellen.

Personell wiegt der Abgang von Dirk Mathis als Leistungssportreferent der Talentförderung Saar im LSVS schwer. Ein Nachfolger für Mathis, mittlerweile Geschäftsführer des Vereins „PuGIS – Prävention und Gesundheit im Saarland“, ist seit einem halben Jahr nicht gefunden, weil beim LSVS intern fleißig um die Besetzung der Stelle gestritten wird. Die Folge: Stillstand.

Das ist umso dramatischer, weil in nicht wenigen Sportarten im Saarland ohnehin kaum mehr als eine Grundlagenausbildung geschaffen wird, bevor die Toptalente das Saarland verlassen. Das muss für die weitere Entwicklung keineswegs hinderlich sein, wie viele Beispiele zeigen. Lisa Klein aus Lauterbach musste aufs Heinrich-Heine-Gymnasium nach Kaiserslautern wechseln, um angemessen gefördert zu werden. Heute ist sie die deutsche Radsportlerin mit der größten Perspektive und Vielseitigkeit.

Auch im Frauenfußball haben die ersten Schritte an der Eliteschule für Mädchen- und Frauenfußball den Grundstein für Weltkarrieren gelegt – Nadine Keßler stieg nach dem Weggang aus dem Saarland zur Weltfußballerin auf, Dzsenifer Marozsan, heute Olympique Lyon, zu einer der Besten ihrer Zunft. Auch die Bierbacherin Pauline Schäfer, Weltmeisterin 2017 am Stufenbarren, hat ihre ersten schweren Salti an der Sportschule erlernt, ehe sie in der Ferne den Sprung an die internationale Spitze vollzog.

Unerlässlich für diese Entwicklung in jungen Jahren ist die höchstmögliche Qualität an Trainern. Hier hat der LSVS Nachholbedarf. Im Schwimmen hatte Hannes Vitense in Saarbrücken eine bemerkenswerte Gruppe aufgebaut um den Saarbrücker Andreas Waschburger, den er zu den Olympischen Spiele 2012 führte. Nach langen Vertragsdiskussionen hatte sich Vitense Ende 2017 entschieden, nach Neckarsulm zu wechseln. Einige Toptalente wie Celine Rieder und Henning Mühlleitner nahm er mit. Geblieben sind nur Fildebrandt und Waschburger – im Herbst ihrer Karriere. Inzwischen ist Vitense sogar Bundestrainer. Sein Verbleib war dem LSVS offenbar nicht genug wert.

Waschburger und Leichtathletin Laura Müller sind die letzten, im Saarland geborenen und ausgebildeten Athleten, die Olympia hautnah erleben durften. Hinter Waschburgers Erfolgen stand Vitense, hinter Müllers Ulrich Knapp, Bundestrainer Weitsprung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Der Kirkeler ist ein Faustpfand für die saarländische Leichtathletik, viele Male hat er bewiesen, dass er Talente von hier zu Stammgästen bei internationalen Wettkämpfen formen kann. Einst unter anderem Shanta Ghosh und Boris Henry, heute ist es Müller. Der Saarsport braucht mehr Knapps.

Und er braucht ein klares Konzept für seine Schwerpunkt-Sportarten. Der Bundesstützpunkt im Rudern wurde in der Vergangenheit großzügig gefördert, die Modernisierung des Ruderleistungszentrums der Rudergesellschaft Undine kostete 2015 immerhin 1,8 Millionen Euro. Für den überschaubaren Nachwuchs hierzulande war es eine tolle Investition. Olympischer Ertrag? Fehlanzeige.

Sportarten wie Badminton oder Triathlon fristen im Saarland ihr Schattendasein. Wobei bei der Deutschen Triathlon-Union (DTU) noch Richtungsstreitigkeiten und ständig wechselnde Führungskräfte hinzukommen. Eine Hilfestellung von Seiten des LSVS ist nicht erkennbar. Stattdessen floss richtig viel Geld in den Tischtennis-Sport, womit die Erfolge des 1. FC Saarbrücken, frisch gebackener deutscher Mannschaftsmeister, erkauft wurden. Nach SZ-Infomationen mit einer Gesamtsumme von etwa 115 000 Euro. Die Trainingsgruppe von FCS-Trainer Slobodan Grujic ist prominent besetzt – mit Nationalspieler Franziska an vorderster Front. Inwieweit der Saarländische Tischtennis-Bund wirklich von dieser Blase profitiert, ist offen. Einen Bundesstützpunkt Tischtennis gibt es in Saarbrücken nicht. Der ist in Düsseldorf.

Auch andere Sportarten, die keinen Bundesstützpunkt hier haben, wünschen sich Investitionen. Die Turner zum Beispiel. Sie warten seit Jahren auf den Neubau ihrer Halle an der Sportschule. Geplant war sie, doch die bereitgestellten Gelder versandeten im Finanzskandal. Die Turner verweisen mit Nachdruck auf ihre erfolgreiche Nachwuchsarbeit – und machen das auch vollkommen zurecht an Weltmeisterin Schäfer fest. Die männlichen Talente sollen im Unterschied zu Schäfer länger im Saarland bleiben, haben bei der TG Saar sogar eine Bundesliga-Bühne. Nur schaffte es seit Eugen Spiridonov und Waldemar Eichorn keiner im Aktivenbereich zu einer internationalen Meisterschaft. Die TG-Saar-Turner Lukas Dauser und Felix Remuta mischen zwar mit, sind aber externe Einkäufe.

Was ist mit den saarländischen Talenten? Wo sind sie, haben sie keine Chance mehr, zu weltweiten Ehren zu kommen? Es sind bestenfalls handverlesene Ausnahmen, die eine Perspektive haben. Der St. Ingberter Badmintonspieler Marvin Seidel wird 2021 mit großer Wahrscheinlichkeit seine olympische Premiere feiern. Ringer Etienne Kinsinger vom KSV Köllerbach hofft ebenfalls darauf, seine Konkurrenzfähigkeit auf der internationalen Bühne muss er aber erst einmal unter Beweis stellen. Seine Qualifikation ist im Unterschied zu Seidel bei weitem nicht sicher. Und dahinter wird es dünne. Die Anzahl an Olympia-Kandidaten aus dem eigenen Land ist erkennbar rückläufig.

Margit Jungmann und Heinz König leiten den neuen Aufsichtsrat des LSVS, der die hauptamtlichen Vorstände aussucht und bestimmt. Foto: Thomas Wieck