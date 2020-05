Gillian Jurcher (links) und Nino Miotke kämpfen in dieser Szene des internen Testspiels um den Ball. Die Partie am Mittwoch endete 2:2. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken 1. FC Saarbrücken bereitet sich mit Testspielen untereinander auf das große DFB-Pokalspiel vor. Stürmer Jurcher macht auf sich aufmerksam.

Und plötzlich wird wieder Fußball gespielt – wenn auch nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur im internen Kreis. Um sich optimal auf das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen vorzubereiten, hat der Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken aus seinem Profikader zwei Mannschaften gebildet, die am Mittwoch im FC-Sportfeld in Trikots gegeneinander spielten.

Allen war die Spielfreude anzumerken, die Intensität in den ersten 38 Minuten bis zum Pausenpfiff war allerdings – was Zweikämpfe und Tempo angeht – nicht sonderlich hoch. „Kommt jetzt, hochfahren“, forderte Torhüter Batz dann auch von seinen Vorderleuten und wurde erhört: Uaferro ließ Herr in einer Szene auflaufen, Froese rutschte mit zwei vorausgestreckten Beinen in Jacob. „Linienrichter“ Paolo da Palma war in seinem Hauptberuf als Physiotherapeut gefragt.