Der FCS will in Völklingen bleiben

Saarbrücken Laut der ARD kann das DFB-Pokal-Halbfinale in der Hüttenstadt stattfinden.

Nach der Pokal-Sensation gegen Fortuna Düsseldorf jubelte die Mannschaft des Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken auf der Laufbahn. Etliche Profis weinten vor Glück. Deutlich weniger wahrgenommen wurden die Reaktionen der Vereinsverantwortlichen. Schatzmeister Dieter Weller etwa verbarg seine Emotionen nicht. Der Honorar-Professor an der HTW Saarbrücken heulte wie der berühmte Schlosshund. Der 8:7-Erfolg des FCS gegen den Bundesligisten am Dienstagabend war auch für Weller ein besonderer Moment. „Dir kommen dann schon viele Erinnerungen hoch. Viele Momente, wo wir kämpfen mussten, nicht nur sportlich“, sagte Weller: „Und meine Mama hat immer gesagt, auch Männer dürfen weinen.“

5,2 Millionen Euro Fernsehgeld hat der Pokal in dieser Saison zusätzlich in die Vereinskasse gespült. Die Zuschauereinnahmen gingen nahezu komplett für das Zusatz-Flutlicht drauf, dessen Kosten nur teilweise anrechenbar waren. Und es gab Prämien für die Mannschaft und das Funktionsteam. „Es ist ein 14. Monatsgehalt“, sagt Weller, der aber keinen Betrag nennen wollte.

Die so erfolgreiche Mannschaft zusammengestellt hat Sportdirektor Marcus Mann. „Ich komme aus der Gänsehaut gar nicht mehr raus. So viele Bilder, Berichte und Filmbeiträge, die einem das Spiel immer wieder in Erinnerung rufen“, sagt der Ex-Kapitän. Geschäftsführer David Fischer werde heute nach Frankfurt fahren, um mit den Verantwortlichen beim DFB über die Austragungsmodalitäten für das Halbfinale zu sprechen.