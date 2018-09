später lesen DEL-Saison beginnt Meister München nicht mehr klarer Titelfavorit Teilen

Nach drei Meisterschaften in Serie endet die Dominanz des EHC München in der Deutschen Eishockey Liga – das erwarten zumindest die Trainer der DEL-Clubs. In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur setzen lange nicht mehr so viele wie in der Vergangenheit auf eine erneute Titelverteidigung. dpa