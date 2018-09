Dauser und Seitz kehren zurück auf die Turn-Bühne

Die Saarländerin Pauline Schäfer ist ebenfalls am Start, Sophie Scheder muss sich dagegen gedulden. Die Olympia-Dritte am Stufenbarren von 2016 verpasste die EM wegen eines operativen Eingriffs am Finger. Die Chemnitzerin will aber bei den deutschen Meisterschaften am 29./30. September in Leipzig wieder an die Geräte gehen. Die Nominierungen für die WM Ende Oktober in Doha erfolgen nach der DM. In Katar werden bereits die ersten Olympia-Tickets für 2020 vergeben.