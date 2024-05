Außerordentlicher Verbandstag des Saarländischen Fußball-Verbandes Beschlüsse zum Spielplan – das wird sich jetzt für saarländische Fußballvereine ändern

Auf dem außerordentlichen Verbandstag des Saarländischen Fußballverbands (SFV) am Montagabend wurde die geplante Verlängerung der Pflichtspielrunde vor der Winterpause bis zum 15. Dezember von den Vereinsvertretern gekippt. Ebenso das Vorhaben, künftig in den Osterferien keine Spiele auszutragen. Diese Regelungen waren erst auf dem Verbandstag 2023 mit der Mehrheit der Vereinsvertreter beschlossen worden. Sie hätten erstmals in der Saison 204/25 gegriffen.