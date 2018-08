Das Ende des Davis Cups ist „eine Schande für das Tennis“

Die Kritiker erwarten eine Totgeburt, manch einer gibt dem Davis Cup in seinem neuen Format nicht mehr als zwei Jahre.

Lucas Pouille, französischer Spitzenspieler auf Platz 17 der Welt, war dermaßen tief getroffen, dass er die Abgeordneten des Verbandstages in Orlando im US-Bundesstaat Florida direkt angriff: „Ihr Typen seid eine Schande für das Tennis.“

Diese „Typen“ ließen sich derweil für ihren Coup feiern. ITF-Präsident David Haggerty lächelte mit Fußballstar Gerard Piqué in die Kamera, der Spanier ist das Gesicht der Investmentgruppe Kosmos, die angeblich drei Milliarden Dollar für den Davis Cup geboten hatte. Der wird jetzt in der zweiten November-Hälfte in einem einwöchigen Turnier – statt in vier Runden über das Jahr verteilt – ausgespielt.