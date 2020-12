Unfassbar knappe Niederlage bei Darts-WM : Gaga Clemens vergibt sieben Match-Darts und scheidet im WM-Achtelfinale aus

London Das war nichts für schwache Nerven. Gabriel Clemens ist am Dienstagabend nach einem Darts-Krimi im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in London mit 3:4 gegen den Polen Krzysztof Ratajski ausgeschieden.

Gaga Clemens legte gegen seinen Angstgegner stark los und führte im ersten Satz schnell mit 2:0. Doch der 37-Jährige vergab einen Satz-Dart auf die Doppel 18 und danach holte sich Ratajski drei Spiele in Folge und gewann den ersten Satz. Gabriel Clemens juckte das aber überhaupt nicht. Er blieb ruhig und glaubte an sich. Zu Recht: den zweiten Satz holte sich Gaga mit 3:1.

Ein extrem spannendes Spiel, in dem der Saarländer allerdings sehr unzufrieden mit seinem eigenen Spiel war. Er machte zu viele Fehler und traf zu oft in die fünf statt in die 20. Der Pole warf besser, doch auch er vergab am Ende im entscheidenden siebten Satz reihenweise Match-Darts.