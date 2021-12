3:0-Sieg in der zweiten Runde : Souveräner Sieg – Gabriel Clemens marschiert bei der Darts-WM in die nächste Runde

Foto: Heiko Lehmann

Update London Deutschlands bester Darts-Spieler hat es geschafft: Souverän gewann Gabriel Clemens am späten Donnerstagabend seine Zweitrunden-Partie gegen den walisischen Youngster Lewy Williams. In der nächsten Runde am Montag wartet auf den Saarwellinger jetzt ein schweres Los.

Gabriel Clemens hat die Pflichtaufgabe im Londoner Alexandra Palace gelöst und ist in die dritte Runde der Darts-Weltmeisterschaft eingezogen. Am Donnerstagabend schlug der 38-jährige Saarländer und deutsche Nummer eins im Darts-Sport den 19-jährigen Lewis Williams aus Wales klar mit 3:0 Sätzen. Somit sind mit Gabriel Clemens und Florian Hempel (Köln) erstmals zwei deutsche Darts-Spieler nach Weihnachten noch bei der Darts-WM in England am Start.

Clemens gewann den ersten Satz gegen Williams zwar mit 3:0, schüttelte danach aber den Kopf. „Ich war einfach nicht zufrieden mit meinem Spiel“, so Gaga, wie er in der Szene gerufen wird. Auch im zweiten Satz kommt der „German Giant“ nicht zu seinem besten Spiel, trifft aber die im Darts die so wichtigen Doppelfelder und gewinnt Satz zwei mit 3:2 nach Spielen. Trotzdem schüttelt er vor der Pause und beim Verlassen der Bühne erneut den Kopf. Es reicht ihm nicht und er wirft nicht so stark, wie er es geplant hatte.

Er hatte sich den Sensationserfolg seines Freundes Florian Hempel am vergangenen Dienstag gegen die Nummer fünf der Welt Dimitri Van den Bergh aus Belgien bewusst nicht im Alexandra Palace nicht angeschaut, um zu trainieren und sich optimal auf das erste Spiel vorzubereiten. Im vergangenen Jahr mit Corona-Lockdown musste Gaga die Weihnachtsfeiertage zusammen mit dem Österreicher Mensur Suljovic und seinem Manager verbringen. Suljovic ist allerdings am Donnerstagnachmittag ausgeschieden.

In diesem Jahr verbringt der Saarländer Weihnachten mit seiner Freundin Lisa und Florian Hempel und seiner Freundin (heißt auch Lisa) in London. Da spielt letztlich auch die relativ bescheidene Auftakt-Leistung von Gabriel Clemens keine Rolle. Im dritten Satz spielte Gaga weiterhin unter seinen Möglichkeiten, holte sich den Satz aber trotzdem mit 3:1. Er war erneut unzufrieden mit seinem Spiel, schüttelte wieder den Kopf und freute sich auch kaum über den Sieg.