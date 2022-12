The German Giant : Darts-WM: Achtelfinal-Gegner von Gabriel „Gaga“ Clemens steht fest

The German Giant

London Der Saarländer Gabriel Clemens übersteht mal wieder einen Darts-Krimi bei der WM in London. Mit einem weiteren Sieg könnte der „German Giant“ Geschichte schreiben. Nun steht sein Gegner im Achtelfinale fest.

Dafür, dass er nach eigenen Worten „eigentlich tot“ war, wirkte Gabriel Clemens aus dem Saarland nach dem Darts-Krimi von London wieder total lebendig. Das hochemotionale 4:3 des nationalen Primus gegen den Waliser Jim Williams ließ nicht nur Fußball-Star Thomas Müller jubeln, sondern weckte in Darts-Deutschland mal wieder ein paar Träume vom ganz großen Wurf im „Ally Pally“.

Nicht nur die 750 lautstarken Deutschland-Fans im Londoner Alexandra Palace stellen sich nun die Frage: Kann es dieser Gabriel Clemens nach seinem Achtelfinal-Einzug nun so weit schaffen wie kein Deutscher zuvor bei der WM? Dafür fehlt tatsächlich nur noch ein Sieg.

„So habe ich Gabriel noch nie gesehen“

Auch Primus Gerwyn Price war am Dienstagabend vom „German Giant“ begeistert - und sinnierte schon über ein mögliches Viertelfinal-Duell an Neujahr. „Er hat die drei Legs seines Lebens gespielt. Jim war obenauf, so habe ich Gabriel noch nie gesehen. Er hat unter Druck geliefert. Vielleicht treffe ich ihn schon bald“, sagte der Waliser Price bei DAZN.