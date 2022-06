5:4 gegen Spanien : Haarscharf erreicht Gabriel Clemens mit Deutschland das Achtelfinale der Darts-Team-WM in Frankfurt

Frankfurt am Main Der Saarländer Gabriel Clemens und der Brandenburger Martin Schindler haben zusammen bei der Darts-Team-WM in Frankfurt am Main am Donnerstagabend nur mit viel Mühe das Achtelfinale erreicht.

Das deutsche Duo wurde seiner Favoritenrolle am Donnerstagabend (16. Juni) gerecht und besiegte Spanien (Tony Martinez und Jose Justicia) ganz knapp mit 5:4. Damit geht es in der zweiten Runde am Samstag gegen den Außenseiter Dänemark, der zum Start in den Wettbewerb mit 5:2 gegen Singapur gewonnen hatte. Bislang ist Deutschland bei der Team-WM nie über das Halbfinale hinausgekommen.

Vor 1700 Zuschauern – darunter auch Darts-Talent Fabian Schmutzler – riefen der Saarwellinger Gabriel Clemens und sein Teamkollege Martin Schindler erst nach ein paar Problemen zu Beginn ihr Potenzial ab und wendeten das erste Erstrundenaus seit 2016 so nur haarscharf ab. Beim Stand von 4:2 und 4:3 ließen Schindler und Clemens mehrere Chancen zum vorzeitigen Sieg aus. Am Ende reichte es im neunten und alles entscheidenden Leg aber doch, Clemens verwandelte unter maximalem Druck den elften Matchdart.

