Darts-Team-WM in Salzburg : Gaga und Hopp schlagen auch die Griechen – Viertelfinale!

Gabriel Clemens (links) und Max Hopp spielen beim World Cup of Darts in Topform und stehen im Viertelfinale. Foto: Heiko Lehmann

Salzburg Der Saarländer Gabriel „Gaga“ Clemens und der Hesse Max Hopp haben bei der Team-WM in der Salzburg-Arena auch die Griechen Veniamin Symeonidis und John Michael nach Hause geschickt.

Da geht was für Deutschland beim diesjährigen World Cup of Darts in Österreich. Der Saarländer Gabriel „Gaga“ Clemens und der Hesse Max Hopp haben am Samstagabend bei der Team-WM in der Salzburg-Arena auch die zweite Runde souverän gemeistert und die Griechen Veniamin Symeonidis und John Michael mit 2:0 nach Hause geschickt. Gaga spielte als neue deutsche Nummer eins wieder einmal ein überragendes Einzel und schlug John Michael klar mit 4:1. Dabei checkte er im letzten Satz 130 Punkte mit Triple 20, Triple 20 und Doppel 5 aus.