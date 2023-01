Großzügiger Darts-Star : Gabriel „Gaga“ Clemens spendet seine Fleischkäs-Weck an den Kältebus

Saarbrücken Der Darts-Star aus Saarwellingen ist in aller Munde. Die Teilnahme an der lukrativen Premier League ist noch offen. Wiedersehen mit Gerwyn Price.

Sportlich spricht für Clemens auch nicht besonders viel. Die starke WM-Performance und der furiose Sieg gegen Price sind zwar ein Pfund, doch beides folgte auf ein insgesamt eher schwaches Jahr. In der Weltrangliste ist der German Giant auf Platz 19 zwar so hoch gelistet wie nie zuvor, doch in der Premier League gibt es eben nur acht Teilnehmer. Anwärter wie Luke Humhries, Rob Cross, Jonny Clayton, Danny Noppert oder Dimitri van den Bergh könnten durchaus irritiert reagieren, wenn sie bei der Vergabe übergangen werden.

Aber: Der deutsche Markt, den die PDC gerne fördern würde, ist neben Gagas WM-Auftritt ein nicht unwichtiger Faktor. Die Einschaltquoten bei Sport1 waren in der heißen Phase exzellent. Fast vier Millionen Zuschauer saßen in der Spitze vor den TV-Geräten und schauten bei Sport1 das Halbfinale zwischen Clemens und Smith. Spielt Clemens in der Premier League, würde die Aufmerksamkeit in Deutschland an den 17 Abenden zwischen Februar und Mai absehbar steigen. Zumal Clemens deutlich an Popularität gewonnen hat – und das nicht nur in Deutschland. Bei Instagram etwa ist Gagas Zahl an Followern in den letzten Tagen explodiert und liegt aktuell bei 236 000. Nur Michael van Gerwen (345 000) und Gerwyn Price (238 000) haben mehr.