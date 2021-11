Grand Slam of Darts : Achtelfinale verpasst: Saarländer „Gaga“ Clemens verliert gegen Sherrock und scheidet aus

Foto: dpa/Kieran Cleeves

Wolverhampton Darts-Profi Gabriel „Gaga“ Clemens aus Saarwellingen ist beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton ausgeschieden und hat den Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Gabriel Clemens hat die Riesenchance auf das Achtelfinale beim Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton nicht nutzen können. Am Dienstagabend verlor der 38-Jährige aus Saarwellingen gegen Fallon Sherrock aus England mit 3:5. Es war das ersten Mal, dass die deutsche Nummer eins gegen die zur Zeit alles überragende Frau im Darts-Zirkus spielte. Er ging als Gruppenerster und Favorit in das Match. Nicht zuletzt, da er am vergangenen Sonntag den ehemaligen Weltmeister und die Nummer zwei der Welt Peter Wright aus Schottland mit 5:4 schlagen konnte.

Gegen Sherrock fand Clemens gut in die Partie. Er zog schnell auf 3:1 davon, spielt konzentriert und brauchte danach nur noch ein Spiel für das Achtelfinale. Selbst bei einer 4:5-Niederlage wäre Clemens weiter gewesen. Doch Fallon Sherrock drehte plötzlich auf und zeigte, warum sie zur Zeit für Furore sorgt. Die 27-Jährige holte sich die nächsten beiden Spiele und plötzlich stand es 3:3. Jetzt drehten auch die Zuschauer auf und feuerten Sherrock bedingungslos an. Und das schien die Engländerin noch mehr zu beflügeln. Sie checkte im siebten Spiel 141 Punkte mit drei Pfeilen aus und ging mit 4:3 in Führung. Die Zuschauer flippten aus und jetzt war klar, dass das nächste Spiel das alles entscheidende sein würde.

Holt sich Sherrock den 5:3-Sieg und zieht ins Achtelfinale ein, oder schnappt sich Gaga den vierten Punkt und steht seinerseits im Achtelfinale? Das achte Spiel begann gut für den Saarländer. Er spielte stark und stand nur noch bei 68 Punkten, als Sherrock mit noch 170 Punkten Rest vor die Scheibe trat. 170 Punkte sind das höchste Finish im Profi-Darts-Sport. Man braucht mit den ersten beiden Pfeilen jeweils eine dreifache 20 und muss den letzten Pfeil genau in den kleinen, runden und roten Kreis in der Scheibenmitte (Bulls Eye genannt) setzen. Und genau das machte Sherrock in dieser Reihenfolge, die Fans tickten völlig aus und die Engländerin hielt vor Glück und Freude die Hände vors Geschichte. Damit war der Saarländer raus und die Engländerin weiter.

