Darts-WM in London : „Man muss es nehmen, wie es kommt“ – Gaga Clemens droht schweres WM-Drittrundenduell

London Auf den saarländischen Darts-Profi Gabriel Clemens wartet in einer möglichen dritten WM-Runde eine schwere Aufgabe. Außerdem hat die neue Corona-Einstufung Großbritanniens als Virusvariantengebiet Folgen für den weiteren Turnierverlauf.

Auf Deutschlands besten Darts-Profi Gabriel Clemens aus Saarwellingen wartet in einer möglichen dritten WM-Runde die erwartet schwere Aufgabe. Der Waliser Jonny Clayton überstand in der Nacht zum Montag ein schweres Auftaktmatch mit einem 3:2-Sieg gegen den jungen Iren Keane Barry und steht damit in Runde drei.

„Das war eines der besten Spiele, an dem ich je teilgenommen habe“, sagte Clayton, der im Jahr 2021 vier sogenannte Major-Turniere gewonnen hat und damit mehr als jeder andere Profi. „Mein Jahr bisher war fantastisch. Ich hoffe, dass es ich es mit einem weiteren Turniersieg beenden kann“, kommentierte der Waliser. Mit 103,70 Punkten pro drei Pfeile bot der 47 Jahre alte Clayton die beste Leistung der bisherigen WM.

Clemens muss im Alexandra Palace von London aber zunächst die zweite Runde an diesem Donnerstagabend (22 Uhr/Sport1 und DAZN) überstehen. Dort bekommt es der Saarländer mit dem Sieger der Partie zwischen dem Waliser Lewy Williams und Toyokazu Shibata aus Japan zu tun. Clemens selbst ist das nicht so wichtig. „Auslosungen kann man eh nie beeinflussen. Man muss es nehmen, wie es kommt“, sagte der „German Giant“. Er will an diesem Montag in die britische Hauptstadt reisen.

Die neue Corona-Einstufung Großbritanniens hat auch Auswirkungen auf die deutschen Spieler bei der Darts-WM. Von diesem Montag an (0.00 Uhr) gilt das Vereinigte Königreich als Virusvariantengebiet, wie das Robert Koch-Institut am Samstagabend in Berlin mitteilte. Dies bedeutet, dass Einreisende 14 Tage in Corona-Quarantäne müssen – auch, wer geimpft ist oder eine Erkrankung überstanden hat. Für die deutschen Spieler Clemens gilt damit: erreichen sie die dritte Runde, müssen sie die Weihnachtsfeiertage sicher in London verbringen, um sich nicht selbst aus dem Turnier zu nehmen.

Die 14-Tage-Frist kann auch nicht durch einen Test verkürzt werden. Zudem dürfen nur noch Bundesbürger und Menschen mit deutschem Wohnsitz ins Land. Für Clemens und Co. gilt damit auch eine zweiwöchige Quarantäne nach der Heimreise, wenn die WM beendet ist.

Durch die Omikron-Variante hat sich die Lage in Großbritannien in den vergangenen Tagen wieder extrem zugespitzt. Am Samstag wurden in dem 67-Millionen-Einwohner-Land insgesamt etwa 90 000 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zunahme von Omikron verläuft dabei in erschreckendem Tempo: Am Samstag waren es 10 059 neue Omikron-Fälle - dreimal so viele wie am Tag zuvor. Die Hauptstadt London rief deshalb den Katastrophenfall aus. An den Zuschauerzahlen im Alexandra Palace, der voll ausgelastet werden darf, soll sich aber vorerst nichts ändern.

