WM im Alexandra Palace : Deutschlands Darts-Primus Clemens: „Ich freue mich jetzt schon den Berg raufzufahren“

Foto: dpa/Kieran Cleeves

London Darts-Profi Gabriel „Gaga“ Clemens aus dem Saarland freut sich auf die Rückkehr in den Alexandra Palace. Er startet an diesem Donnerstag in das Turnier.

Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens blickt der Rückkehr in den Alexandra Palace von London mit Vorfreude entgegen. „Das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass man endlich wieder in den vollen 'Ally Pally' darf. Ich freue mich jetzt schon den Berg raufzufahren“, sagte Clemens vor seinem Turnierbeginn am Donnerstag (21 Uhr/Sport1 und DAZN) der Deutschen Presse-Agentur. Clemens gilt als aussichtsreichster deutscher Starter. Die WM-Location liegt auf einer Anhöhe der britischen Hauptstadt.