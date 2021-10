World Series of Darts in Amsterdam : „Gaga“ Clemens verliert gegen Angstgegner und scheidet in der ersten Runde aus

Saarländer Gabriel Clemens in Aktion Foto: Heiko Lehmann

Amsterdam Gabriel „Gaga“ Clemens aus Saarwellingen ist am Freitagabend im Final-Turnier der World Series of Darts in Amsterdam in der ersten Runde ausgeschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Der saarländische Darts-Profi Gabriel Clemens ist an diesem Freitagabend zum dritten Mal in Folge bei einem großen TV-Turnier in der ersten Runde ausgeschieden. Im Final-Turnier der World Series of Darts im niederländischen Amsterdam verlor „Gaga“ das Auftaktspiel gegen den Polen Krzystof Ratajski mit 3:6.

Clemens konnte zwar früh mit 2:1 in Führung gehen, doch der Pole warf deutlich mehr Punkte als die Deutsche Nummer Eins. Auch eine gute Quote auf die Doppel-Felder brachten den 38-Jährigen aus Saarwellingen nicht weiter, da Ratajski so stark spielte, dass Clemens im weiteren Spielverlauf keine Würfe mehr auf die Doppel bekam.

Es war die achte Niederlage von Clemens im achten Spiel gegen den Polen. Besonders bitter war dabei die Niederlage gegen Ratajski bei der vergangenen WM. Clemens verlor trotz mehrerer Match-Darts. Bei der World Series of Darts hätte Clemens in der zweiten Runde zum ersten Mal gegen die Darts-Königin Fallon Sherrock spielen können, die aktuell wieder einmal die Männer-Darts-Welt auf den Kopf zu stellen scheint. Doch Clemens konnte seine Form nicht auf die Bühne bringen. Nun darf Krzystof Ratajski am Samstag in der zweiten Runde gegen Fallon Sherrock antreten.