Darts : Ritterschlag für „Gaga“ Clemens

Gabriel Clemens lässt sich beim Turnier in der Saarlandhalle feiern. „Auf den großen Bühnen zu stehen, ist eine tolle Erfahrung“, sagt der Honzrather. Foto: Lehmann. Foto: Heiko Lehmann

Saarwellingen Saarländischer Darts-Profi erhält Wildcard für World Series Finale in Amsterdam.

Der Karriere-Weg des saarländischen Darts-Profis Gabriel Clemens geht weiter nach oben. Wie die Professional Darts Corporation (PDC) in dieser Woche mitteilte, erhält der 36-Jährige für das World Series Finale vom 1. bis 3. November in Amsterdam eine Wildcard. „Ich bin total froh darüber. Es ist für mich eine Bestätigung, dass ich die letzten Monate gut gespielt habe“, sagte Gabriel Clemens der Saarbrücker Zeitung.

Im vergangenen Juli spielte sich Clemens, der aus Honzrath stammt und inzwischen in Saarwellingen wohnt, bis ins Finale des German Darts Masters in Köln vor und unterlag dort mit 6:8 nur knapp dem Weltranglisten-Siebten Peter Wright aus England. Auf dem Weg ins Finale hatte Clemens fast die gesamte Weltelite geschlagen. Für die PDC war es der Anlass, den Saarländer für das World Series Finale zu nominieren. Es wird das erste Major-Turnier in der erst einjährigen Profikarriere von Gabriel Clemens sein.

Das zweite Major-Turnier folgt nur wenige Wochen später. Für das Players Championship Finale vom 22. bis 24. November im englischen Minehead hat sich Clemens ebenfalls qualifiziert. In der am Dienstag zu Ende gegangenen Profi-Tour mit den 128 besten Darts-Spielern der Welt belegt „Gaga“ als bester Deutscher den 33. Platz. Auch die beiden Deutschen Max Hopp und Martin Schindler haben sich für das Turnier in Minehead qualifiziert.