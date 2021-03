Darts : „Gaga“ Clemens scheitert im Achtelfinale der UK Open

Milton Keynes Das Achtelfinale der UK Open war für den Saarländer und Darts-Profi Gabriel Clemens leider Endstation.

Gabriel „Gaga“ Clemens ist bei den UK Open im englischen Milton Keynes im Achtelfinale ausgeschieden. Der 37-jährige Saarländer unterlag am Samstagabend der Nummer fünf der Welt, James Wade aus England, mit 5:10. Gaga erwischte keinen guten Tag, lag zwischenzeitlich aber dennoch mit 4:3 in Führung. Als Wade danach immer stärker wurde, konnte Clemens nicht nachziehen und musste sich geschlagen geben.

Mit dem Erreichen des Achtelfinales (Siegprämie: 8700 Euro) schaffte der Saarwellinger seinen bislang größten Erfolg bei dem prestigeträchtigen Turnier und wurde zudem bester Deutscher. Die Profitour geht für Clemens bereits am 16. März weiter. Dann startet erneut in Milton Keynes die nächste Serie der Profitour mit vier Turnieren in vier Tagen.