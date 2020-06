Kostenpflichtiger Inhalt: Saarländer hofft auf größten nationalen Karriere-Erfolg : Clemens startet als Topfavorit ins Finale der Superliga

Darts-Profi Gabriel Clemens hat sein Training verstärkt, um das Finale der Superliga zu gewinnen. Foto: dpa/John Walton

Saarwellingen Saarländer gewann in der Vorrunde zwölf von 14 Spielen und ist schon so gut wie für die WM qualifiziert. Zweiter deutscher WM-Startplatz ist in Gefahr.

Von Heiko Lehmann

Entspannt und gut gelaunt schlenderte Gabriel Clemens am Freitagnachmittag mit seiner Freundin Lisa durch Saarlouis. Die beiden haben eine neue Wohnung in Saarwellingen gefunden und sind jetzt auf der Suche nach der passenden Einrichtung. Während solche Shoppingtouren der Traum so gut wie jeder Frau sind, kommen die Männer nicht selten nervlich an ihre Grenzen. Gabriel Clemens muss lachen. „Ach was, das geht schon. Die Bewegung und die frische Luft sind ja auch gesund“, sagt der 36-Jährige unaufgeregt.

Die stoische Ruhe und die Gelassenheit sind die Markenzeichen des besten saarländischen Darts-Spielers. Er ist hinter dem Hessen Max Hopp die Nummer zwei in Deutschland und kann am kommenden Sonntag für den bislang größten nationalen Erfolg seiner Karriere sorgen. Die besten acht Spieler der Deutschen Superliga treten am Sonntag ab 14.30 Uhr in München zum großen Finale an. „Gaga“, wie Clemens in der Darts-Szene genannt wird, spielt gleich um 14.30 Uhr das erste Viertelfinale (Best of 15 Legs) gegen den erfahrenen 52-jährigen Manfred Bilderl aus Nürnberg.

„Ich bin sehr gut mit Manfred befreundet. Ich muss das während des Spiels ausschalten“, erklärt Clemens. Der Saarländer geht wie schon in der Vorrunde als absoluter Topfavorit in das Turnier. In der Vorrunde gewann „Gaga“ zwölf von 14 Spielen, so viel wie kein anderer in der Superliga. Mit seiner Leistung war er aber nicht zufrieden. „Ich muss dringend besser werden“, sagt der Saarwellinger, der zuletzt sein Trainingspensum erhöht hat, um das Turnier zu gewinnen. Der Gewinner bekommt keinen Geldpreis, sondern einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft im Dezember in London. Wobei jeder WM-Teilnehmer automatisch 7500 Pfund (8344 Euro) für sein Erstrundenspiel kassiert.

Doch auch ohne einen Erfolg am Sonntag ist Clemens die Teilnahme an seiner dritten WM in Folge fast nicht mehr zu nehmen. In der Pro-Tour-Weltrangliste liegt er aktuell unter den besten 16 Spielern. Damit wäre er zurzeit sogar für das World Matchplay (18. bis 26. Juli) im englischen Blackpool qualifiziert. Dieses ist nach der WM eines der ältesten und bekanntesten Turniere der Professional Darts Corporation (PDC). Die PDC hat angekündigt, dass das Turnier in jedem Fall stattfinden wird, wenn möglich sogar mit Zuschauern. Clemens wäre nach Hopp (2018) erst der zweite Deutsche überhaupt bei diesem Turnier. „Die PDC plant eine Wiederaufnahme der Pro-Tour ab dem 8. Juli mit fünf Turnieren in fünf Tagen. In dieser Zeit wird sich die Rangliste noch verändern, aber ich hoffe, ich werde es schaffen“, sagt „Gaga“.

Doch jetzt steht erst mal das Finale der Superliga an – wo die Spieler nun doch Geld erhalten, erklärte die PDC Europe. „Es reicht um die Kosten zu decken“, erzählt Clemens. Deutschland könnte aber einen WM-Startplatz verlieren, denn nur der Gewinner ist sicher dabei. In den letzten Jahren war das Finale der Superliga so spät im Jahr, dass die sicher qualifizierten Deutschen nicht am Finale teilnahmen, damit es einen weiteren WM-Teilnehmer aus Deutschland gibt. Aktuell ist aber noch niemand sicher qualifiziert. Würde Clemens gewinnen und wäre am Ende ohnehin über die Weltrangliste bei der WM dabei, würde der nächstbeste Spieler der Weltrangliste zur WM nachrücken und nicht der Zweitplatzierte von Sonntag.