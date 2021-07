2:10-Niederlage : Gabriel Clemens verliert deutlich beim World Matchplay

Blackpool Das zweitwichtigste Turnier im Darts endete am Sonntag für den saarländischen Darts-Profi bereits in der ersten Runde. Für Clemens geht nun ein langer England-Aufenthalt zu Ende.

Der saarländische Darts-Profi Gabriel Clemens hat beim World Matchplay im englischen Blackpool gleich in der ersten Runde eine böse Klatsche bekommen. Am späten Sonntagabend verlor Clemens mit 2:10 gegen den Portugiesen José de Sousa. Während der Saarländer lange vergeblich seine Form suchte zog de Sousa bereits auf 7:0 davon.

Gabriel Clemens war der einzige Deutsche bei dem Traditionsturnier im legendären Winter Gardens in Blackpool. Es ist das erste Turnier des Jahres, bei dem wieder Zuschauer zugelassen sind. Nach der Weltmeisterschaft ist das World Matchplay das zweitwichtigste Turnier des Jahres. Die 32 besten Spieler der Welt nehmen teil. Das Finale ist am kommenden Sonntag. Für Clemens geht nun ein langer England-Aufenthalt zu Ende.

Der 37-Jährige reiste bereits Anfang Juli nach England und spielte ab dem 5. Juli die nächste Runde der Profitour, bei der er seinen ersten Neun-Darter auf der Tour spielte. Zurück in Deutschland muss der Saarwellinger wieder zwei Wochen in Quarantäne, bevor es Anfang August zur nächsten Runde der Profitour wieder ins englische Barnsley geht. Clemens ist jetzt fast zwei Monate am Stück entweder in England oder im Saarland in Quarantäne.