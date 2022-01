Neunte Niederlage in Folge gegen Ratajski : Saarländischer Darts-Profi Gabriel Clemens setzt Saisonstart in den Sand

Milton Keynes Darts-Profi Gabriel Clemens aus Saarwellingen verliert beim ersten großen Major-Turnier nach der WM das Eröffnungsspiel gegen den Polen Krzysztof Ratajski.

Sieben Match-Darts – da war doch was. Vor einem Jahr verlor Clemens bei der Weltmeisterschaft gegen Ratajski im Achtelfinale und vergab ebenfalls sieben Matchdarts. Der Saarländer aus Saarwellingen spielte am Freitagabend trotzdem stark, warf die hohen Punktzahlen und traf auch die nötigen Doppel um die ersten Sätze zu gewinnen. In den entscheidenden Phasen versagten aber die Nerven.

Ratajski, die Nummer 12 der Welt, spielte nicht seine besten Darts und vergab zunächst ebenfalls vier Match-Darts. Aber am Ende machte der 45-jährige Pole die Nummer über die Doppel-16 klar und der 38-jährige Clemens schaute in die Röhre.

Für Clemens war es die neunte Niederlage in Folge gegen den Polen. Trotz der Erstrunden-Niederlage kassierte der Saarländer noch ein Preisgeld von 2500 Pfund (etwa 3000 Euro). Das gewonnene Preisgeld beim Masters in Milton Keynes hat allerdings keine Auswirkung auf die Weltrangliste, da es ein Einladungsturnier ist und nicht alle Spieler die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.

Bereits am kommenden Wochenende startet die Pro-Tour mit den besten Spielern der Welt in England. Dabei geht es für Gabriel Clemens am 5. und 6. Februar in Barnsley bereits um wichtig Punkte für die Weltrangliste.