Saarländischer Darts-Profi Darum posiert Gabriel „Gaga“ Clemens in bayrischer Tracht (mit Fotos)

Der Medienauftritt in Tracht war ein Vorbericht für den German Darts Grand Prix, der an diesem Samstag, ab 13 Uhr im Zenith in München startet. Es ist ein Turnier der Europatour, bei dem alle Topstars der Szene am Start sind. Gabriel Clemens hat heute das letzte Spiel der Abend-Session etwa gegen 22 Uhr. Sein Gegner in der ersten Runde ist der weitestgehend unbekannte Schwede Oskar Lukasiak. Der 31-Jährige ist neu in der Order of Merit (Darts-Weltrangliste) und belegt derzeit den 147. Platz. Gaga ist dagegen auf dem 19. Weltranglisten-Platz und der klare Favorit.