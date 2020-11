Fußball : Ein Schiedrichter aus Leidenschaft

Daniel Schmitz (mit blauer Weste) ist beim FC Homburg und den Schiedsrichtern der Hansdampf in allen Gassen. Foto: Stefan Holzhauser

Homburg Daniel Schmitz ist seit seiner Kindheit beim FC Homburg dabei. Seit vielen Jahren pfeift er Partien, zudem ist er Obmann der Gruppe. Auch als Stadionsprecher kennt man ihn. In der Jugendarbeit ist er ebenfalls aktiv.

Im Leben von Daniel Schmitz dreht sich sehr viel um den Fußballsport. Der 30-Jährige verdient unter der Woche bis zum Nachmittag als Rechtsanwalt seine Brötchen. Anschließend geht es für den Homburger außerhalb von Corona-Zeiten meist auf einen Sportplatz oder zu einer Versammlung. Nicht als Spieler, sondern als Schiedsrichter und allem, was dazu gehört. Das ist sein großes Hobby.

Seit Oktober 2005 pfeift Schmitz Fußballspiele, darf also seit nunmehr 15 Jahren Partien leiten. „Damals hatte ich ein Jugendturnier des FC Homburg mit organisiert. Dabei hatte ich gemerkt, dass dort sehr viele junge Schiedsrichter im Alter von 15, 16 Jahren im Einsatz waren. Es war mir bis dahin gar nicht so bewusst gewesen, dass man in so jungen Jahren bereits Schiedsrichter werden kann“, erinnert sich Schmitz zurück. Er nahm daraufhin Kontakt zur Schiedsrichter-Gruppe auf und meldete sich zu einem Lehrgang an. Dieser fand unter der Leitung vom jetzigen Verbandsschiedsrichter-Lehrwart Thomas Knoll im Ludwigsthaler Hundeheim statt.

Seit dieser Zeit gehört Daniel Schmitz der Gruppe Homburg an und ist immer noch Schiedsrichter sowie Assistent an der Linie – hinzu kommen weitere Aufgaben als Schiedsrichter-Coach und -Beobachter. 2014 hatte Schmitz bei der Gruppe Homburg das Amt des Obmanns übernommen, zu Beginn des aktuellen Jahres wurde er zum dritten Mal wiedergewählt. „Wir können weiterhin alle Spiele relativ problemlos besetzen. Wir haben genügend Schiedsrichter, können also auch immer wieder bei benachbarten Gruppen oder unseren Kameraden in Rheinland-Pfalz mit Schiedsrichtern aushelfen“, betont er.

Es gebe in der Gruppe aktuell 59 aktive Schiedsrichter, darunter sechs Frauen. Das Alter der Unparteiischen liegt zwischen 14 und 80 Jahre. Außerdem gebe es sieben Ehrenschiedsrichter sowie fünf passive Kollegen. „Ehrenschiedsrichter sind Kollegen, die mindestens 35 Jahre lang mit dabei sind und sich im Schiedsrichterwesen besonders verdient gemacht haben. Allerdings pfeifen sie jetzt nicht mehr aktiv. Und passive Schiedsrichter sind mindestens 20 Jahre lang dabei und können auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr pfeifen“, erklärt Schmitz. Sie seien jedoch der Gruppe durch ihre Mithilfe, beispielsweise bei Turnieren, auf irgend eine Art und Weise weiterhin verbunden. Neuer Lehrwart der Gruppe Homburg ist seit Februar Marco Niebergall vom FSV Jägersburg. Er sei für die Lehrarbeit zuständig und auch gleichzeitig der Stellvertreter des Obmanns.

Schmitz ist bereits „seit Kindestagen“ beim FC Homburg mit dabei – zunächst als Zuschauer und Fan. Dies sei über seinen Vater entstanden und ihm quasi in die Wiege gelegt worden. Später wollte er sich dann selbst engagieren und half seit 2003 in Sachen Organisation bei Jugendturnieren mit. 2009/10 machte er beim Verein ein freiwilliges soziales Jahr. In dieser Zeit sprang er auch als Jugendtrainer des Jahrgangs 2002 ein. Mit diesen Kindern war Schmitz von 2009 bis 2015 am Ball – von der F- bis zur D-Jugend. Von 2010 bis 2012 war er außerdem noch Jugendleiter beim FC Homburg.

Aus zeitlichen Gründen übernahm er dann das Orga-Amt, das nicht ganz so viel Zeit wie ein Jugendleiter-Amt verschlinge. „Meine Hauptaufgabe besteht in der Organisation der Jugendturniere, im Sommer und im Winter. Aufgrund von Corona gab es und gibt es weiterhin auch im Winter leider Turnierausfälle“, sagt Schmitz. Die Hallenrunde sei genau wie die von den Unparteiischen organisierten Homburger Hallen-Stadtmeisterschaften bereits abgesagt. Es fehlen dadurch sowohl in der Jugendabteilung als auch bei den Schiedsrichtern Einnahmequellen und der gesellschaftliche Kontakt.

Auch in seiner Schiedsrichter-Kluft ist Daniel Schmitz (links) bekannt. Foto: Stefan Holzhauser