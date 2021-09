Damenbasketball-Bundesliga : Royals feiern Heimpremiere gegen Freiburg

Die Saarlouis Royals um Trainer Saulius Vadopalas haben an diesem Wochenende einiges zu tun. Foto: Andreas Schlichter

Saarlouis An diesem Freitagabend feiern die Basketballerinnen von Bundesligist inexio Royals Saarlouis ihre Heimpremiere der laufenden Saison. Um 19 Uhr geht es in der Stadtgartenhalle in Saarlouis gegen die Eisvögel Freiburg.

Von Sebastian Zenner

Schon am Sonntag sind die Royals dann um 14 Uhr bei Aufsteiger Capitol Bascats Düsseldorf zu Gast, den sie im Rahmen eines Vorbereitungsturniers noch deutlich mit 92:63 besiegen konnten.