Relegationsspiel gegen Borussia Mönchengladbach SVE-Frauen wollen im Borussia-Park bestehen

Die Fußballerinnen der SV Elversberg kämpfen um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. An diesem Sonntag (14 Uhr) tritt der Meister der Regionalliga Süd/West im Relegations-Hinspiel beim West-Meister Borussia Mönchengladbach an: „Es wird für alle das erste Spiel vor so einer großen Kulisse“, sagt SVE-Trainer Kai Klankert angesichts der über 5000 erwarteten Zuschauer im Borussia-Park.