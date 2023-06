1:2-Niederlage in der Relegation Dank Lara Martin – Elversberger haben noch Hoffnung auf den Aufstieg

Die Fußballerinnen der SV Elversberg haben sich im Relegations-Hinspiel dank einer enormen Steigerung nach der Pause die Chance auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga gewahrt. Der Meister der Regionalliga Südwest unterlag am Sonntagnachmittag bei Borussia Mönchengladbach knapp mit 1:2 (0:2) und hat damit im Rückspiel am Sonntag vor Heimkulisse (14 Uhr, Göttelborn) noch alle Möglichkeiten, um ein Jahr nach dem Abstieg ins deutsche Unterhaus zurückzukehren – dank Lara Martin.