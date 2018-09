später lesen Wegen ungeklärter Sponsorenverträge V Dänische Nationalspieler drohen mit Boykott Teilen

Ein Streit über Sponsorenverträge bei der dänischen Nationalmannschaft droht, die Teilnahme an der EM 2020 zu verhindern. Dänemark muss am Mittwoch gegen die Slowakei und am Sonntag gegen Wales antreten. dpa