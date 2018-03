später lesen Formel 1 Dämpfer für den Lokalmatador bei Formel-1-Auftakt Teilen

Daniel Ricciardo wird bei seinem Formel-1-Heimrennen in der Startaufstellung drei Plätze nach hinten versetzt. Die Rennkommissare beim Großen Preis von Australien verhängten die Strafe gegen den 28 Jahre alten Red-Bull-Piloten wegen eines Verstoßes gegen die Tempo-Vorschriften während einer Rot-Phase. Ricciardo war auf dem Weg in die Box zu schnell gefahren, als das zweite Training am Freitag unterbrochen wurde, um ein Kabel von der Start- und Zielgeraden zu entfernen. Damit bekamen Ricciardos Hoffnungen auf eine vordere Platzierung bereits vor der Qualifikation an diesem Samstag (7 Uhr/RTL) einen Dämpfer. Seine Pechsträhne beim Heimrennen hält zudem an. 2014 war er wegen eines Regelverstoßes nach Platz zwei nachträglich vom Rennen disqualifiziert worden. Im vergangenen Jahr schied er vorzeitig aus.