Olympische Spiele : Cudinovic verpasst nach Schultersieg Hoffnungsrunde

Tokio Freistilringer vom AC Heusweiler im Viertelfinale raus.

Freistilringer Gennadij Cudinovic vom AC Heusweiler hat bei den Olympischen Spielen in Tokio den Kampf um die Medaillen knapp verpasst. Der 27-Jährige aus Heusweiler setzte sich in der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm in der ersten Runde überraschend gegen den an Position zwei gesetzten Kasachen Jusup Batirmursajew durch. Dabei lag er schon mit 0:10 zurück, packte den favorisierten Kasachen aber am Oberarm, zog ihn spektakulär auf die Schulter und beendete den Kampf vorzeitig. Im Viertelfinale unterlag Cudinovic dann dem Mongolen Lkhagvagerel Munkhtur in einem spannenden Kampf unglücklich mit 5:6. Da Munkhtur später das Finale aber nicht erreichte und gegen den US-Amerikaner Gable Dan Steveson verlor, verpasste „Genna“ die Hoffnungsrunde.