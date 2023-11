„Es war einfach nicht gut“ Crosslauf-Meisterschaften in Perl – Hoffnungsträger Becker hadert mit sich und dem Ergebnis (mit Fotostrecke)

Perl · Der Lokalmatador von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal wurde bei der deutschen Crosslauf-Meisterschaft in Perl nur Siebter. Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris hält er für „utopisch“. Unterdessen holte die 17-jährige Shirin Kerber den U18-Siegertitel.

26.11.2023 , 13:41 Uhr

Der Crosslauf 2023 in Perl war nichts für schwache Nerven und saubere Schuhe 18 Bilder Foto: Ruppenthal

Von David Benedyczuk

Gezeichnet von der Schlammschlacht auf der Strecke machte sich bei Jan Lukas Becker Enttäuschung breit. Der saarländische Hoffnungsträger bei den deutschen Crosslauf-Meisterschaften in Perl (Landkreis Merzig-Wadern) kam im Hauptlauf der Männer über 9,7 Kilometer nicht über Platz sieben hinaus. Hier geht es zur Bilderstrecke: Der Crosslauf 2023 in Perl war nichts für schwache Nerven oder saubere Schuhe