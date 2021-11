Corona-Zahlen im Saarland : Wenn der Sport schneller als die Politik ist

Die HG Saarlouis und die Saarlouis Royals setzen bei ihren Heimspielen auf die 2G-Regel, um den Schutz vor einer Corona-Infektion in Innenräumen zu erhöhen. Der Fußball tut sich da aktuell noch schwer – und die Politik sowieso.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mark Weishaupt Leiter Redaktion Sport

Die vierte Coronawelle schwappt über Deutschland, reißt mit Wucht jeden Tag Zehntausende mit sich – und macht auch vor dem Sport nicht halt. Auch nicht vor dem im Saarland. Mit Minos Gouras wird dem Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken am kommenden Freitag beim Auswärtsspiel beim SC Verl ein Stammspieler fehlen, auch FCS-Athletiktrainer Christoph Fuhr hat es erwischt.

Wie die Ansteckungskette im Fall Gouras verlief, lässt sich noch nicht sicher sagen. Klar ist, dass auch ein Spieler des Fußball-Oberligisten FSV Jägersburg positiv getestet wurde – und der FSV war vergangenen Mittwoch Gegner des FCS im Saarlandpokal. Aber Gouras war in Jägersburg gar nicht mit von der Partie, fehlte wegen Oberschenkelproblemen.

Übertragungen des Coronavirus an der frischen Luft sind laut herrschender Meinung von Ärzten und Wissenschaftlern sowieso sehr unwahrscheinlich – zu 100 Prozent ausgeschlossen sind sie aber natürlich nicht. In geschlossenen Räumen sind die Risiken deutlich höher – und das ist einer der Gründe, warum zwei saarländische Topclubs jetzt reagiert haben.

Handball-Drittligist HG Saarlouis verkündete bereits am vergangenen Freitag, dass beim Heimspiel der HG am nächsten Samstag, dem großen Derby gegen den SV 64 Zweibrücken, die 2G-Regel gilt. Sprich: Nur vollständig geimpfte oder genesene Erwachsene dürfen mit entsprechendem Nachweis in die Halle. Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren können nur mit einem aktuellen negativen Test in die Halle. Auch Kinder unter zwölf Jahren brauchen einen Testnachweis (Schul-Tests). Desweiteren empfiehlt der Verein eindringlich, in der Halle einen Mund-Nasen-Schutz (Maske) zu tragen und auf Abstand zu achten.

Auch die Saarlouis Royals haben reagiert – und zwar bevor sie von etwaigen Regelungen aus der Politik dazu gezwungen werden. Die Einführung der 2G-Regel in der Saarlouiser Stadtgartenhalle garnierte der Frauenbasketball-Bundesligist mit deutlichen Worten und schrieb: „Da wir einerseits unsere Spielerinnen, aber auch Euch vor einer Corona Infektion schützen wollen, sehen wir in der derzeitigen Situation leider keine andere Möglichkeit.“ Und weiter der Appell: „Die Royals empfehlen allen, sich impfen zu lassen! Auch unser komplettes Team ist vollständig geimpft.“

Es ist eine Binsenweisheit, dass Sportler gerne mal noch ein paar Prozent mehr Leistung auf den Platz oder das Parkett bringen, wenn das Stadion oder die Halle voll ist. Insofern ehrt es die Verantwortlichen beider Clubs in Saarlouis, so verantwortungsvoll und vor allem so schnell reagiert zu haben. Diese Handlungs-Schnelligkeit war der Politik in Sachen Corona-Management abhanden gekommen. Die seit Wochen galoppierenden Zahlen hatten bis Ende der vergangenen Woche wenig Eindruck auf die saarländische Landesregierung gemacht. Die Stimmungslage änderte sich erst über das Wochenende, was nicht verwundert: Schließlich passen 2G-Regeln nicht wirklich in das von Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) so oft gepriesene „Saarland-Modell“.

Immerhin scheint ein wenig Einsicht eingekehrt zu sein, wenn man den Worten von SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon Glauben schenken mag. Der forderte am Montag sogar die 2G-Regel bei Veranstaltungen im Außenbereich – auch im Sport. Das würde dann auch für die Heimspiele des 1. FC Saarbrücken gelten. Das könnte der Drittligist übrigens sofort zum nächsten Heimspiel am 27. November gegen Viktoria Berlin einführen – auf freiwilliger Basis, als solidarischen Akt. Vorbilder dafür gibt es ja in Saarlouis.