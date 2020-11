Profi des 1. FC Saarbrücken war offenbar corona-positiv : Rätselraten um Froese ist beendet

Saarbrücken Corona oder nicht? Der Mittelfeldspieler des FCS ist wieder im Trainingsbetrieb.

Froese hatte am 7. November gegen Dynamo Dresden (2:1) und am 13. November bei Viktoria Köln (2:0) gefehlt. Der Verein hatte auf Nachfrage von einer Erkältung oder einer Grippe gesprochen. Geschäftsführer David Fischer klärt nun auf: „Kianz wurde am Dienstag vor dem Spiel in Duisburg (4. November, Anmerkung der Red.) negativ getestet. Am Tag nach der Partie hatte er grippeähnliche Symptome und ging zum Internisten, der auch einen Abstrich machte. 30 Minuten später hat der Verein einen weiteren Abstrich gemacht und diesen an ein Labor in St. Ingbert geschickt, weil das in der Regel schneller geht.“