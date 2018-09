später lesen Footballer jubeln Erster Sieg für Browns nach 635 Tagen Teilen

Die chronisch erfolglosen Cleveland Browns haben in der US-Football-Profiliga NFL ihren ersten Sieg seit 635 Tagen gefeiert. Nach 18 Niederlagen und einem Unentschieden gewann das Team mit 21:17 gegen die New York Jets, zuletzt hatte es am 24. Dezember 2016 einen Erfolg gegeben.