Darts : Clemens trifft zum EM-Auftakt auf Weltmeister Wright

Oberhausen Die beiden deutschen Starter Max Hopp und Gabriel Clemens bekommen es bei der Darts-Europameisterschaft in Oberhausen mit schwierigen Erstrunden-Gegnern zu tun. Besonders hart hat es den Saarwellinger Clemens erwischt, der gleich zum Auftakt an diesem Donnerstag gegen den schottischen Weltmeister Peter Wright antreten muss.

Meistert Clemens die Auftakthürde, würde schon in Runde zwei ein Duell mit dem walisischen Weltranglisten-Zweiten Gerwyn Price warten. Hopp bekommt es zum Auftakt mit Jonny Clayton aus Wales zu tun.

Direkt nach der EM gehen Clemens und Hopp gemeinsam bei der Team-WM im österreichischen Premstätten (6. bis 8. November) an den Start. Das Event hätte eigentlich im Juni in Hamburg steigen sollen, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Nun findet es in der Nähe von Graz statt.