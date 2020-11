Darts : Clemens erneut für den Grand Slam qualifiziert

Bei Dartsspieler Gabriel Clemens läuft es momentan richtig gut. Foto: Heiko Lehmann

Coventry Für Gabriel Clemens geht es Schlag auf Schlag. Erst die Europameisterschaft in Oberhausen, dann die Team-WM in Salzburg, jetzt der Grand Slam of Darts in der Ricoh Arena in Coventry. Nach dem überraschenden Halbfinaleinzug in Österreich gemeinsam mit Max Hopp präsentiert sich der Saarwellinger Clemens weiter in Topform.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Beim Qualifikations-Turnier für den Grand Slam landete „Gaga“ unter den besten Acht und hat sich damit zum zweiten Mal nach 2019 für das prestigeträchtige Major-Turnier, das an diesem Montag beginnt, qualifiziert.