Darts-Profi aus Saarwellingen ist erster Deutscher im WM-Viertelfinale : „Gaga“ Clemens schreibt deutsche Darts-Geschichte

Gabriel „Gaga“ Clemens aus Saarwellingen bekommt nach seinem historischen WM-Viertelfinaleinzug Streicheleinheiten von Gegner Alan Soutar. Foto: dpa/Steven Paston

London Dem Saarländer Gabriel Clemens ist ein historischer Coup gelungen. Nach dem Sieg gegen den Schotten Soutar steht er als erster Deutscher im WM-Viertelfinale. An Neujahr geht’s für „Gaga“ gegen Price.

Nachdem er deutsche Darts-Geschichte geschrieben hatte, fiel eine riesige Last von Gabriel „Gaga“ Clemens. Der 39 Jahre alte Saarländer pustete nach seinem 4:1-Sieg über Alan Soutar erstmal tief durch, dann setzte er als erster deutscher Viertelfinalist in der WM-Historie doch noch zu euphorischem Jubel an. „Einfach geil“, sagte Clemens. An Neujahr bekommt der „German Giant“ nun in der Runde der letzten Acht das ultimative Duell mit dem walisischen Weltranglistenersten Gerwyn Price – und das auf der größten Darts-Bühne der Welt.

„Ich habe immer nur gelesen, dass ich eine Runde gewinne. Jetzt bin ich erstmals nach Silvester im Ally Pally. Ich bin damit ganz gut, ich könnte mich dran gewöhnen. Hotel ist gebucht, wir werden irgendwo schlafen können. Wir werden bestimmt auch einen Sekt trinken“, sagte Clemens nach seinem dominanten Auftritt am Freitag. Der Schotte Soutar, der zuvor in Daryl Gurney und Danny Noppert zwei gesetzte Profis aus der WM geworfen hatte, hatte am Nachmittag zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Chance.

Info Rock begeistert trotz Aus gegen Clayton In einer Saison vom Hilfsjob in einer Hühnerfabrik zum größten Versprechen der Darts-Tour: Für den nordirischen Senkrechtstarter Josh Rock gab es schon schlechtere Jahre als 2022. Daran wird auch das WM-Aus im Achtelfinale gegen Routinier Jonny Clayton (Wales) nichts ändern. Der 21-Jährige lieferte dem ehemaligen Team-Weltmeister ein ganz enges Match, führte 3:2. Doch dann kam Clayton zurück und sicherte sich doch noch seinen ersten WM-Viertelfinaleinzug. Nach dem Spiel sprach der Routinier ausgiebig und voller Begeisterung über Rock. „Josh ist losgedüst wie ein Zug. Dieser Junge hat alles. Ihm bleibt eine lange Zeit, um die großen Trophäen zu gewinnen“, lobte Clayton. Rock hat in seinem ersten Jahr 150 000 Euro eingespielt.

Clemens war vor zwei Jahren der erste Deutsche, der bei der WM das Achtelfinale erreicht – und ist nun der erste, der beim Turnier im Alexandra Palace in der Runde der letzten Acht steht. Das Duell mit dem bislang makellosen Price, der zu den großen Favoriten zählt, wartet nun an Neujahr (live bei Sport1), die Uhrzeit steht noch nicht fest.

Für Darts-Deutschland wird es das größte Match der bisherigen Geschichte. „Wenn ich wieder die Leistung bringen kann, glaube ich, dass ich auch Gerwyn Price gefährlich werden kann“, sagte Clemens. Am 2. Januar finden abends die Halbfinals statt, einen weiteren Tag später steigt das Endspiel.

Im bisherigen Turnierverlauf hatte Clemens den Iren William O‘Connor (3:0) und Jim Williams aus Wales (4:3) besiegt. Beide waren wie Soutar ungesetzt, doch der Schotte galt als bislang größte Hürde. Der 44-Jährige absolvierte zwischen seinen Matches in London noch Feuerwehr-Schichten und ist auch für die Silvester-Nacht eingeteilt.

Lautstark angefeuert von mehr als 500 deutschen Fans startete Clemens stark. Direkt die erste Aufnahme brachte die Maximalpunktzahl von 180 Zählern. Den ersten Satz holte sich Clemens daraufhin ohne große Probleme.

Die Partie war von Fehlern geprägt und bei weitem nicht so hochklassig wie das Drittrundenduell mit Williams, doch Clemens hatte auch diesmal wieder seine starken Momente. Als er beim Stand von 1:1 im dritten Satz über Bullseye ein Finish meisterte, jubelte er ausgelassen in Richtung seiner Box um Freundin Lisa. Der vierte Satz wurde zu einem Krimi, den Clemens für sich entschied. Danach war die Partie schnell entschieden, auch wenn es im fünften Satz noch einmal knapp wurde.