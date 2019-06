24 Stunden auf dem Nürburgring : Schreiner startet mit reinem Frauen-Team

Adenau An diesem Wochenende wird der Nürburgring in der Eifel wieder zum Mekka von zehntausenden Motorsportfans, wenn das legendäre 24-Stunden-Rennen zum 47. Mal über die Bühne geht. Knapp 160 Autos verschiedenster Klassen geben ab 15.30 Uhr an diesem Samstag einen Tag und eine Nacht lang Vollgas.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red