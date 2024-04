Gelbe Karte für Star-Trainer hat Folgen So erlebte Schiedsrichter Patrick Alt aus Illingen seine ungewöhnliche Bundesliga-Premiere

Auf der Liste der saarländischen Schiedsrichter, die mindestens ein Spiel in der Fußball-Bundesliga geleitet haben, stehen Namen wie Volkmar Fischer, Ferdinand Biwersi oder Gerhard Theobald. Fischer war in der Saison 1994/95 der letzte, seit 30 Jahren kam niemand dazu. Seit dem vergangenen Samstag steht als 16. saarländischer Bundesliga-Schiri auch der Name Patrick Alt darauf. Dabei war „die Art und Weise nicht schön“, sagt Alt im Gespräch mit der SZ, „denn das bedeutet: Es geht jemand anderem nicht gut.“