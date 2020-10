Meister kassiert zweite Niederlage : FCS Tischtennis verliert 2:3 in Grünwettersbach

Saarbrücken Nach der überraschenden Niederlage im Pokalhalbfinale in der vergangenen Saison gegen den späteren Pokalsieger musste sich der 1. FC Saarbrücken Tischtennis auch in der Bundesliga am Freitag dem ASV Grünwettersbach mit 2:3 geschlagen geben.

„Grünwettersbach war am Ende einfach besser“, kommentierte Patrick Franziska die zweite Saisonniederlage der Blau-Schwarzen.