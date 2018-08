später lesen Radsport Buchmann fährt als Kapitän zur Vuelta Teilen

Twittern







Radprofi Emanuel Buchmann führt das Team Bora-hansgrohe bei der Vuelta an und geht damit erstmals als Kapitän für das Gesamtklassement in eine große Rundfahrt. Der deutsche Rennstall nominierte den 25-Jährigen aus Ravensburg am Freitag als „Leader“ für die Tour durch Spanien, die am 25. August beginnt. dpa