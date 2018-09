später lesen Deutsche Boxer setzen sich durch Zeuge und Culcay gewinnen ihre Kämpfe Teilen

Die Ex-Boxweltmeister Tyron Zeuge (26) und Jack Culcay (32) sind wieder auf dem Vormarsch. In Potsdam gewannen beide Deutsche am Samstagabend ihre Kämpfe vorzeitig. Der Berliner Culcay hat nach dem Sieg durch technischen K.o. in der zehnten Runde gegen den Dominikaner Rafael Bejaran sogar wieder reelle Chancen auf einen WM-Fight. sid