Aus der Hölle in den Box-Himmel Jürgen Doberstein über den schlimmsten Tag seiner Karriere – und den WM-Kampf in Saarbrücken

Saarbrücken · Der Saarländer Jürgen Doberstein will am 28. September in Saarbrücken Weltmeister werden. Ein Tag im Oktober 2021 hat seine Karriere verändert.

27.08.2024 , 08:00 Uhr

Jürgen Doberstein ist voll im Training für seinen WM-Kampf am 28. September in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle. Foto: Thomas Wieck

Von Kai Klankert Stellvertretender Leiter Sport