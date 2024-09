In Saarbrücken Triumph bei großer Box-Nacht – Jürgen Doberstein sichert sich den Weltmeistertitel

Am Samstagabend erlebte die Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken einen unvergesslichen Box-Abend, an dessen Höhepunkt Jürgen Doberstein seinen Traum vom Weltmeistertitel verwirklichte. Der 35-jährige Box-Profi aus Kleinblittersdorf besiegte seinen Kontrahenten Twaha Kassim aus Tansania in einem packenden Kampf über zwölf Runden und sicherte sich den Weltmeistertitel des Boxverbands Global Boxing Council im Supermittelgewicht.