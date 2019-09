Boule : Wenn ein Lokalmatador richtig Schwein hat

Ensdorf/Diefflen Die deutsche Boule-Elite machte am Wochenende im Kreis Saarlouis Jagd auf die „Schweinchen“. Bei den deutschen Meisterschaften in Ensdorf (Triplette Ü 55) und Diefflen (Jugend) landeten auch saarländische Kugeln weit vorn.

Thomas Schumann rollt die Augen. Satte zehn Meter liegen zwischen dem erkennbar angespannten Scharfschützen und dem blauen Zielbällchen, das von silbernen Metallkugeln umlagert wird. Was tun? Bei den deutschen Triplette-Meisterschaften der Altersklasse Ü 55 im Pétanque läuft das Viertelfinale – und für die Formation Saar 06 läuft es auf der Anlage von Ausrichter RKV Ensdorf richtig gut.

Im Duell mit der Auswahl aus Nordrhein-Westfalen führt das heimische Trio 3:0. Wer zuerst 13 Punkte hat, gewinnt die Partie. Und der saarländische Vorsprung kann wachsen, wenn Schumann (PC Messidor Saarbrücken) erfolgreich schießt und die Kollegen Arno Fuchs und Denis Kessler (BSG St. Wendel) ihre verbleibenden Kugeln ganz dicht ans „Schweinchen“ legen. „Ich bin jetzt mal der Tireur, der Schießer. Dann gibt es noch den Leger, den Pointeur. Wer was macht, entscheiden wir immer spontan“, verrät Schumann.

Ein scharfer Blick noch, dann dreht er das Handgelenk ein, nimmt Maß und schleudert die Kugel über die Schotterbahn. „Klack“ – Schwein gehabt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schumanns Kugel schmettert die bis dato besser platzierte gegnerische Kugel aus dem Rennen – und stiehlt den Konkurrenten den bereits sicher geglaubten Punkt. Applaus. Am Ende gewinnen die Lokalmatadoren die Partie mit 13:4 klar.

Boule: In Diefflen und Ensdorf geht’s um Meister-Titel

Bei einem Starterfeld mit 384 Spielerinnen und Spielern aus ganz Deutschland mit insgesamt 600 Duellen an zwei Tagen freuen sich die Saarländer auch über Bronze.

Fredi Ley freut sich mit. „Wir hatten 2017 schon die deutschen Titelkämpfe im Einzel hier. Auch diesmal haben rund 800 Zuschauer Pétanque auf hohem Niveau gesehen. So heißt Boule, wenn es leistungsmäßig gespielt wird“, erklärt der Vorsitzende des RKV Ensdorf.

Kurios: Während die besten deutschen Senioren am Fuße der Bergehalde um Medaillen kämpfen, schleudern die spielstärksten deutschen Nachwuchsspieler im nur zehn Kilometer entfernten Diefflen die Kugeln zeitgleich durch die Luft. 250 Teilnehmer machen auf der Anlage der Boule-Abteilung des FV Diefflen Jagd auf Schweinchen und Titel. In vier Altersklassen (Minimes, Cadets, Juniors und Espoirs) treten sie zwei Tage lang gegeneinander an, sowohl im Triplette, als auch im Lege- und Schießwettbewerb.