Borussia Neunkirchen im DFB-Pokalendspiel : Erinnerungen ans Pokalfinale 1959

Neunkirchen Heute vor 60 Jahren verlor Borussia Neunkirchen mit 2:5 gegen Schwarz-Weiß Essen.

An diesem Freitag jährt sich zum 60. Mal die einzige Teilnahme einer saarländischen Fußball-Mannschaft in einem DFB-Pokalfinale der Männer. Am 27. Dezember 1959 verlor Borussia Neunkirchen das Endspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen in Kassel vor 21 000 Zuschauern mit 2:5. Heute spielen die beiden Traditionsvereine in der Saarlandliga und in der Oberliga Niederrhein.