Aufstiegsrunde : „Wir haben fünf Jahre dafür gekämpft“ – Borussia Neunkirchen will zurück in die Oberliga

Borussia Neunkirchens Trainer Björn Klos kann sich mit dem Aufstieg in die Oberliga aus dem Ellenfeld verabschieden. Foto: Fabian Kleer

Neunkirchen Borussia Neunkirchen startet an diesem Donnerstag mit dem Heimspiel gegen den SC Idar-Oberstein in die Relegation um den Aufstieg in die Oberliga. Nach schwierigen Jahren will der Traditionsverein wieder positive Schlagzeilen produzieren.