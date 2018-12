Hilfesuchend ging sein Blick zu Sitznachbar Michael Zorc, der dem Thema ebenfalls nichts abgewinnen konnte. „Nächste Frage“, entgegnete der BVB-Sportdirektor kurz und bündig.

Trotzdem kann die Borussia mit einem Heimsieg am Samstag gegen Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky) bereits am drittletzten Hinrundenspieltag die Herbstmeisterschaft perfekt machen. „Das ist ein Titel, der kein Titel ist“, mauerte Zorc trotzdem. Allerdings dürfen sich Herbstmeister – zumindest statistisch gesehen – große Hoffnungen auf das Happy End machen. In immerhin 38 von 55 Fällen gewannen sie auch den Titel. Dreimal war davon auch der BVB betroffen (1994/95, 1995/96 und 2010/11).

Der seit 14 Liga-Spielen ungeschlagene Spitzenreiter kann nach der Rotation beim 2:0 beim AS Monaco neun Profis einsetzen, die in der Champions League geschont wurden. Denn der Jahres-Endspurt mit den Partien gegen Bremen, Düsseldorf (Dienstag) und Verfolger Gladbach (Freitag) ist eng getaktet.